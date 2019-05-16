Milli taekwondocular ikinci günü madalyasız geçti

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli taekwondocular madalyanın uzağında kaldı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan şampiyonaya 150 ülkeden 975 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ikinci gününde Türkiye adına 3 sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, ilk turda Mozambikli Ernesto Muianga'yı 32-9, ikinci turda Danimarkalı Tobias Hyttel'i 25-14 yendikten sonra üçüncü turda Ramnarong Sawekwiharee'ye 17-16 mağlup olarak şampiyonaya veda etti. 68 kiloda Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Dmytro Govorun'u 22-2 yenerken üçüncü turda Kolombiyalı David Felipe Paz Rocha'ya 22-18 mağlup oldu. Kadınlar +73 kiloda mücadele eden Sude Bulut ise ilk turda Fransız Solene Avoulette'e 6-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

3. günde 3 milli sporcu tatamiye çıkıyor

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve erkekler 74 kiloda Barış Dağ mücadele edecek. İlk turu maç yapmadan geçecek olan Rukiye Yıldırım, ikinci turda Kostarikalı Maria Calderon ile Guatemalalı Yuliena Pedroza maçının galibiyle karşılaşacak. Hatice Kübra İlgün de ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Rus Elena Evlampyeva ile Nijeryalı Tekiath Ben Yesseouf müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Barış Dağ ise ilk turda Kanadalı Eloi Paradis Deschenes ile karşı karşıya gelecek.