İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Takım'dan Dünya Kupası elemelerine güzel başlangıç

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.


FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun da 1 golüyle 4-2 galip ayrıldı. Oynadığı oyunla da beğeni kazanan milliler, elemelere güzel bir iyi yapmış oldu.


Ay-yıldızlılar, grubun ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile, üçüncü karşılaşmada da 30 Mart Salı günü Letonya ile İstanbul'da karşılaşacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.