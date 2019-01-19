Milli takımında olan Nagatomo'dan Galatasaray'a destek

Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi.
Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi.
Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü maçını unutmadı. Asya Şampiyonası için Japonya Milli Takımı kadrosunda bulunan Nagatomo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına iyi şanslar diledi.