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Milli takımında olan Nagatomo'dan Galatasaray'a destek

Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi.

Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi.


Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü maçını unutmadı. Asya Şampiyonası için Japonya Milli Takımı kadrosunda bulunan Nagatomo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına iyi şanslar diledi.

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