Milli teknoloji ve nitelikli insan kaynağı için ikili işbirliği

Protokolde teknolojinin millileşmesi ve nitelikli insan kaynakları yetiştirilmesi konularında uzlaşı sağlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan'ın imzaladığı iş birliği protokolüne TUSAŞ/TAI tarafından Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil ile AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk imzaladı.

Milli teknoloji için AR-GE desteği verilecek

Protokol kapsamında, TUSAŞ/TAI'ın yürütmüş olduğu, havacılık ve savunma teknolojilerini millileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla araştırma geliştirme projeleri geliştirilecek, yetkin insan kaynağı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ortak bilimsel aktiviteler düzenlenecek

Söz konusu protokolle öğrencilerin TUSAŞ/TAI'ın laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak tez vb. akademik çalışmalar yapabilmeleri de hedefleniyor. Protokolle ayrıca taraflar, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edecekler.

Mühendis adaylarına staj imkânı sağlanacak

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile TUSAŞ/TAI arasında imzalanan ikinci protokol ile İAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri TUSAŞ/TAI'ta staj yapabilecekler. Protokol kapsamında geliştirilen “Stajyer Mühendis Programı” sayesinde İAÜ Mühendislik Fakültesi'nin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, haftanın bir günü TUSAŞ/TAI'ta çalışacaklar ve görev süreleri boyunca TUSAŞ/TAI çalışanı olarak ücret de alacaklar.