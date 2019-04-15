Milli tekvandoculardan 12 madalya

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 12 sporcuyla mücadele ettiği İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nı 12 madalya ile tamamladı.

İspanya'nın Castellon kentinde 28 ülkeden 296 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren turnuvaya Türkiye 14 sporcudan oluşan kafile ile iştirak etti. Milli sporcular İrem Yaman ve Nafia Kuş rahatsızlıkları nedeniyle mücadele edemezken diğer 12 sporcu da madalya kazanmayı başardı. Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye, turnuvayı 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Turnuvada kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel, 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +73 kiloda Sude Bulut, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve 63 kiloda Ferhat Can Kavurat altın madalya kazandı. Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalyanın sahibi olurken, 58 kiloda Kemal Külük, 68 kiloda Hakan Reçber ve 74 kiloda Barış Dağ bronz madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçlarla turnuvada kadınlar sıralamasında zirveye çıkarken, erkekler ve genel sıralamada ikinci oldu.

Başkan Şahin'den kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 7'si altın 12 madalya kazanan milli takım kafilesini kutladı. Şahin, “Mayıs ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde son önemli turnuvamıza katıldık. 12 sporcumuz tatamiye çıktı ve hepsi madalya kazandı. Madalya kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Önümüzde dünya şampiyonası için 1 aylık bir süreç var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi ve ülkemizi mayıs ayında İngiltere'de en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.