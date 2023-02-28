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Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Şeref Diploması ödülünü aldı

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 yılında TMOK tarafından seçildiği Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması ödülünü Olimpiyatevi’nde düzenlenen törenle aldı.

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 yılında TMOK tarafından seçildiği Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması ödülünü Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle aldı.


Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, TMOK tarafından 2021 yılında Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması ödülünü kazanmıştı. Yoğun maç takviminden dolayı geciken ödül töreni Olimpiyatevi'nde yapıldı. Eda Erdem, düzenlenen törenle ödülünü teslim aldı. Fair Play şilti TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Şeref Diploması ise Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz tarafından takdim edildi. TMOK Genel Sekreteri Neşe Güdoğan da TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı Eda Erdem'i tebrik etti.

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