Milli yelkenci Alican Kaynar, Atina'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Türkiye'yi yelken branşında 'finn' kategorisinde temsil eden Olimpik milli yelkenci Alican Kaynar, Atina'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

2019'un önemli yarışlarından biri olan Avrupa Şampiyonası 10-18 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleşecek. 2020 Olimpiyat Oyunları için geçen sene kota alan milli sporcu Alican Kaynar, bu sene katılacağı her yarışın kendisi için önemli bir sınav olduğunu belirterek, Türkiye'ye derece ile dönmek için çok çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Alican Kaynar kimdir?

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yelken branşının finn sınıfı kategorisinde temsil eden Fenerbahçe sporcusu Alican Kaynar, 2018 yılında Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı. Türkiye adına 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan ilk sporcu konumunda olan Alican Kaynar, 25 yıllık spor hayatında ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmıştır.