Milli yer altı görüntüleme cihazıyla enkaz altındaki vatandaşlar böyle tespit edildi

Cihaz, enkaz altında kalan birçok vatandaşın sağ kurtarılmasına yardımcı oldu. Cihaz ile enkaz altında olan vatandaşların nasıl tespit edildiği kameraya yansıdı.

Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, sektörün birçok firması da kabiliyet ve teknolojileriyle sahada arama kurtarma faaliyetlerine destek oldu. Türk savunma sanayiinin geliştirdiği teknolojik kabiliyetler ve sistemler, AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaç olan yerlere sevk edilip arama-kurtarma ekiplerinin kullanımına sunuldu. Savunma sanayisinin geliştirdiği; yer altı görüntüleme, tespit ve analiz cihazları, duvar arkası radarlar; çeşitli tip ve özelliklerde kamera sistemleri, göçük altı görüntüleme cihazları, çubuk kamara, termal kamera, güneş enerjili kamera ve yaka kameraları arama-kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladı.

Bu cihazlardan biri olan, Assuva Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme ve tespit cihazları, bölgede jandarma ve sivil kullanıcılar tarafından aktif şekilde kullanıldı. Operasyonlarda, yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı; depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu. Son teknoloji ile üretilen yerli ve milli imkanlarla yapılan yer altı görüntüleme cihazının enkaz altındaki vatandaşları bulma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.