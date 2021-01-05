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Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testi pozitif çıktı!

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli yıldız Yusuf Yazıcı’nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Takımın teknik patronu Galtier, Yusuf Yazıcı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve Angers ile oynanacak mücadelede yer alamayacağını söyledi.


Bu sezon 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 22 maçta görev alan Yusuf Yazıcı 11 gol, 4 asistle takımın skorer oyuncularından birisi durumunda.

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