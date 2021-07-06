Milli yüzücü tarihe geçti

Rusya'daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Toparlak, erkekler 1500 m. su üstünde Dünya Şampiyonu olarak, paletli yüzme büyükler tarihinde bir ilke imza attı.

Rusya'nın Tomsk şehrinde dün başlayan ve 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Sporcusu Derin Toparlak, erkekler 1500 m. su üstünde bugün yapılan final serisinde muhteşem bir performans ortaya koyarak 12.38.27 dk'lık derecesiyle Dünya Şampiyonu oldu. Derin Toparlak, paletli yüzme büyüklerde ilk dünya şampiyonluğuna da imza attı.

Derin Toparlak'ın ardından gümüş madalya kürsüsüne 12.43.71 dk.lık derecesiyle Macaristan'dan Sandor Pazmanyı çıkarken, bronz madalyayı 12.45.31 dk. ile Rusya'dan Iakov Stryukov aldı.