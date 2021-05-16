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Milli yüzücüler Macaristan yolcusu

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Macaristan’da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Macaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek. Organizasyon, 17-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.



Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 35'inci Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. 1926 yılında ilk kez düzenlendiği Macaristan'a geri dönen Avrupa Yüzme Şampiyonası, Danube Arena'da gerçekleştirilecek.



Organizasyon, 17-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyat Oyunları öncesinde hedef turnuva olan Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 13'ü kadın toplam 25 kişilik sporcu kafilesiyle yer alacak. 35'inci Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:



Kadın Yüzücüler Erkek Yüzücüler



Selen Özbilen Baturalp Ünlü


Gizem Güvenç Berkay Ömer Öğretir


Beril Böcekler Yiğit Aslan


Merve Tuncel Mert Kılavuz


Deniz Ertan Berke Saka


Ekaterina Avramova Ümitcan Güreş


Sudem Denizli Demirkan Demir


Defne Taçyıldız Metin Aydın


Viktoria Zeynep Güneş Efe Turan


Nida Eliz Üstündağ Melikşah Düğen


Hazal Özkan Yalım Acıkmış


Ece Tanrıverdi Doğa Çelik


İlknur Nihan Çakıcı

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