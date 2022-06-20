Milliler, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'ndan 22 madalya ile dönüyor

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile sıralamada üçüncü oldu.

Dünyanın en köklü atletizm şampiyonalarından biri olan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası, Romanya'nın Craiova kentinde 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. İki gün süren şampiyonada 22 madalya kazanan Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, genel madalya sıralamasında ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününde erkekler 100 metrede 10.31 ile en iyi derecesini koşan Kayhan Özer ile altın madalya kazanırken, kadınlar 3 bin metrede de 9.30.97 koşan Emine Hatun Tuna-Mechaal ile zirveye çıktı. Milliler, ikinci günde ise dört şampiyonluk elde ederken, 110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80 ile, bin 500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.27 ile, 3 bin metre engellide Hilal Yego 8.43.24 ile ve 3 bin metrede de Ramazan Barbaros 8.12.60'lık derecesiyle altın madalya kazanan isimler oldular.

Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan dördüncü, Ukrayna beşinci oldu.

75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin iki günde elde ettiği 22 madalyanın dökümü şöyle:

Altın

Kayhan Özer (100m)

Şilan Ayyıldız (1500m)

Ramazan Barbaros (3000m)

Emine Hatun Tuna-Mechaal (3000m)

Hilal Yego (3000m engelli)

Mikdat Sevler (110m engelli)

Gümüş

Alperen Karahan (gülle atma)

4400 erkek bayrak takımı

Büşra Yıldırım (400m)

Fatma Arık (3000m)

Yayla Günen (5000m)

Tuğba Danışmaz (üç adım)

Bronz

Ekaterina Guliyev (800m)

Esra Türkmen (cirit atma)

Aysel Yılmaz (gülle atma)

Buse Arıkazan (sırıkla atlama)

Ruken Tek (3000m engelli)

Özkan Baltacı (çekiç atma)

Sezgin Ataç (5000m)

Ömer Amaçtan (3000m)

Salih Teksöz (800m)

Ertan Özkan (100m)