A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy'de bir karşılaşamaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Kadıköy'deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta geride kalan 16 karşılaşmada 8 kez galip ayrılırken, 5 kez de sahadan üzgün ayrıldı. Milli Takım 3 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı. Bu maçlarda 25 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 20 gol gördü.

A Milliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki son resmi müsabakasını ise 10 Ekim 2014 günü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu stattaki son maç ise Brezilya'ya karşı oynandı. Milliler, 12 Kasım 2014 tarihinde hazırlık maçında karşılaştığı Brezilya'ya 4-0 yenildi.

Ay-yıldızlar, 7 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynadığı Andorra karşılaşması ile birlikte bin 757 gün sonra İstanbul'da milli heyecanı yaşamıştı.