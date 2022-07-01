İhlas Haber Ajansı

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Milliler, Büyük Britanya maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında oynayacağı Büyük Britanya müsabakası öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında oynayacağı Büyük Britanya müsabakası öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.


FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu mücadele öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.


Ay-yıldızlılar Büyük Britanya maçı için 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Newcastle şehrine hareket edecek.

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