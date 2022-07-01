Milliler, Büyük Britanya maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında oynayacağı Büyük Britanya müsabakası öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu mücadele öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Ay-yıldızlılar Büyük Britanya maçı için 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Newcastle şehrine hareket edecek.