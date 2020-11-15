İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milliler gruptaki ilk galibiyetini aldı

A Milli Futbol Takımı, Rusya galibiyetiyle birlikte Uluslar B Ligi 3.

Grup'ta ilk 3 puanını almış oldu.


Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısı 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşma ile birlikte gruptaki ilk 3 puanını aldı. Golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.


Milli Takım, grupta 5. maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.