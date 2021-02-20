İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milliler, İsveç'i 88-80 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda İsveç’i 88-80 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç'i 88-80 mağlup etti.


FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'i 88-80'lik skorla yendi. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.


İsveç karşısında müsabakaya Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 39-35 önde tamamladı.


Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19 ve Sertaç Şanlı 14 sayıyla oynadı. İsveç'te ise Jonas Jerebko 21 sayı kaydetti.


Milliler, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.