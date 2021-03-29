Milliler, Letonya maçına hazır

maçında karşılaşacağı Letonya maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman Letonya müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.