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Milliler, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3.

Grup ikinci maçında karşılaşacağı Sırbistan mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci müsabakasında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Rajko Miti Stadı'nda bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma ısınma ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, son bölümde Sırbistan maçının taktiği üzerinde durdu.


Çalışmayı A Millî Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

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