Milliler Tokyo yolunda!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular, Japonya'ya gitti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular, Japonya'ya uğurlandı. Tokyo'da 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular ve beraberindekiler İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlandı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Burada ülkemizi, en iyi şekilde temsil edecek sporcularımız var. Onlar bizi her zaman gururlandırdı. İnşallah yine şanlı bayrağımız göndere çekecek ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Hep birlikte çok uzun bir süreci yaşadık. Pandemi süreci geçti. Bu dönemde ertelenmesi veya iptal olması gibi pek çok kaygı ve heyecan yaşadık. Hamdolsun bu süreci bir fırsata dönüştürmenin mücadelesini verdik. Hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsarlığa prim vermedik. Eldeki imkanları nasıl güçlendiririz, eksikleri nasıl gideririz diye mücadele verdik. Federasyonlarımız, antrenörlerimizle bu mücadelenin içinde olduk. Şimdi hayallerimizi gerçeğe dönüştürme zamanı. 16 branş, 108 sporcu ve çok büyük bir umutla kafilemizi yolcu ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kafilede yer alan sporcu, antrenör ve yöneticiler, Türk Havayolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçakla Tokyo'ya hareket etti.