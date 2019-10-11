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Milliler yoluna lider devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk galibiyetiyle 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda oynadığı 7.

maçında 6. galibiyetini elde etti.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini etti. Ay-yıldızlılar gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı.


Grubun diğer maçında Fransa, deplasmanda mücadele ettiği İzlanda'yı 1-0 mağlup etti.


Bu sonuçların ardından milliler 18 puanla zirvede yer alırken, ikinci Fransa'nın da 18 puanı bulunuyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.


A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak.

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