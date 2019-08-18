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Millilerden Dünya Gençler Güreş Şampiyonasın'da büyük başarı

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nın son gününe Türkiye damgasını vurdu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın son gününe Türkiye damgasını vurdu. Grekoromen Stilde Kerem Kamal Dünya Şampiyonu olurken, Türkiye takım halinde üçüncü oldu. Bu gün ayrıca Doğan Kaya ve Beytullah Kayışdağ Bronz madalya kazandı.


Avrupa ve Dünya Şampiyonu Kerem Kamal; Cezayirli, Azerbaycanlı ve Kırgız rakiplerinden sonra Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı da finalde (7-2) yenerek Grekoromende Gençler Dünya Şampiyonu oldu. Böylece Kerem Kamal Gençlerde üst üste 3. kez Dünya Şampiyonu oldu.


Manisa Akhisar Bld Spor Kulübünde yetişen ve halen Pendik İhtisas Spor Kulübü Güreşçisi olan Kerem Kamal'ın; Yıldızlarda 2 kez, Gençlerde 1 kez, U23'te de 2 kez, Toplam 5 Avrupa Şampiyonluğu, Gençlerde 3 Dünya Şampiyonluğu, Yıldızlarda 3 Dünya 2.'liği, 1 Avrupa 3.'lüğü bulunuyor. Ayrıca Kerem Kamal U23'te Dünya 3.'sü, Büyüklerde de Avrupa 3.'sü oldu.

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