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Millilerin Formula 1 heyecanı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul’daki Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si heyecanını kamp yaptıkları Riva’da izledi.

A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul'daki Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanını kamp yaptıkları Riva'da izledi.


UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile saat 20.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takip etti. Milli Takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#BizimÇocuklar İstanbul'daki Formula 1 heyecanını Riva'dan takip ediyorlar" denildi.

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