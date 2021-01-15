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Millilerin, Hollanda ve Letonya maçlarının stadyumları belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 24 Mart’ta Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, 30 Mart’taki Letonya karşılaşması ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart'ta Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 30 Mart'taki Letonya karşılaşması ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


A Milli Futbol Takımı'nın, mart ayında Türkiye'de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 24 Mart 2021 tarihinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Hollanda ile karşılaşacak. Letonya müsabakası ise 30 Mart 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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