Millilerin kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bugün İsveç ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İsveç karşılaşması kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlıların, bugün saat 17.00'de İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şöyle:

"Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), A.Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer (Beşiktaş), Alperen Şengün (Beşiktaş), Furkan Haltalı (Beşiktaş), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk T.)"