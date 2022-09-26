Millilerin, Uluslar Ligi performansında öne çıkanlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde topladığı 13 puanla grubu lider tamamlayarak B Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlılar rakip filelere 18 gol atarken, turnuvanın en golcü takımları arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Uluslar C Ligi 1. Grubu lider olarak tamamladı. Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, haziran ayında çıktığı 4 karşılaşmayı kayıpsız geçerken kalesinde ise gol görmedi. Grubun ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla geçen milliler, üst üste deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u ise 2-0 mağlup etti. Grubun dördüncü maçında Litvanya'yı konuk eden milliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turnuvanın Eylül ayında oynanan maçlarda ise seri, yerini puan kayıplarına bıraktı. İlk olarak Lüksemburg'u İstanbul'da konuk eden ay-yıldızlılar grupta ilk gollerini de bu maçta yedi. İki takımın karşılıklı bulduğu gollerle mücadele 3-3 berabere bitti. A Milli Takım, son maçta ise Faroe Adaları'na konuk oldu. Milliler, zayıf rakibi karşısında 2-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrılırken, grupta da ilk yenilgisini aldı. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden milliler, topladığı 13 puanla grubu lider tamamlarken B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

En golcü Serdar Dursun

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçta rakip filelere 18 gol kaydederken, en golcü isim 4 golle Serdar Dursun oldu. Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik attıkları 2'şer golle millilerin gol yükünü çekerken, Merih Demiral, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek ve Serdar Gürler ise 1'er gol kaydetti. Ay-yıldızlıların hanesine yazılan 1 gol de rakip oyuncunun ayağından geldi.

4 futbolcu tüm maçlarda oynadı

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6 karşılaşmada 30 farklı futbolcuya forma şansı verdi. Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun ve Halil Dervişoğlu 6 maçta da forma giyerek turnuvanın her maçında sahada yer alan isimler oldu. Milli futbolcular Cengiz Ünder, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise 5 maçta forma giydi.

Kart raporu

Turnuvada 6 maça çıkan millilerde hiçbir oyuncu kırmızı kart görmezken, aleyhine toplamda 6 kez sarı kart çıktı. Cengiz Ünder, 2 karşılaşmada sarı kart gören isim oldu.