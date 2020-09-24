Million Hair Center CEO' su Fatih Köse: ''Saç ekiminin en önemli noktaları ön saç çizgisi ve doğal görünümdür''

Türkiye'de saç ekiminde birçok yöntem uygulanıyor. Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında geçmişe göre daha yeni yöntemler kullanılıyor.

Türkiye, saç ekiminde önde gelen ülkelerden bir tanesi. Hatta saç ekimi için yurtdışından birçok turist Türkiye'ye geliyor, sağlık turizmine katkı sağlıyor. Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında geçmişe göre daha yeni yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemler uygulanırken saçın doğal görünmesi için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Million Hair Center CEO'su Ve Medical Direktörü Fatih Köse, saç ekiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdi.

''Saç çizgileri kişiye özel belirlenir''

Saç ekimi gerçekleştirecek doktor ve hastanın iletişimine vurgu yapan Fatih Köse, ''Saç ekimi yapılacak kişilerde saç kayıplarının derecesi dikkate alınır ve maksimum sayıda greft (saç kökü) ekilerek en doğal sonuçlara ulaşılır. Tabii bunların en başında ön saç çizgisi geliyor, bir saç naklinin iyi ve başarılı olup olmadığını ilk önce saç çizgisi belirler. Sonra doğal görünümü ve sıklığı belirler. Ön saç çizgisi herkesin kas yapısına göre değişiklik gösterir. Her bir insanın kas yapıları farklıdır, bu yüzden de saç çizgileri kişiye özel belirlenir. Günümüzde bununla ilgili geliştirilen aletler ve yöntemler var. Saç çizgisi için kişiye özel saç çizgi lazeri aletiyle daha kolay ve doğal yapılmaktadır'' dedi.

Fatih Köse, sözlerini şöyle tamamladı: ''Saç çizgisi ne kadar düzgün çizilse de doğal görünüm elde etmek için ön çizgiye açılacak kanallar ve en ön sıraya ekilecek greftlerde çok önemlidir. Saç çizgisi kişiyle beraber netleştirilir. Yüzdeki ilgili sınırlarla uyum içinde olmalı ve estetik açıdan belirli kurallar içinde değerlendirilmelidir. Ön saç çizgisine açılacak kanallar düz açıldığında düz bir çizgi olacağından, hafif dalgalı zikzak görünümlü açılması gerekmektedir. Böylelikle kişinin hem saç ekimi yaptırdığı belli olmayacak hem de doğal bir görünüm sağlayacaktır''.