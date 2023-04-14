Milot Rashica ligde 3. golünü attı

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kayserispor maçında kaydettiği golle bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 3. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların maçtaki ikinci golünü Milot Rashica kaydetti. Müsabakanın 28. dakikasında sahneye çıkan Rashica, ceza sahası içi sağ tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu bu golle Süper Lig'de bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Kosovalı futbolcunun 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Milot Rashica, 65. dakikada yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı.