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Milwaukee Bucks, üst üste 15. maçını kazandı

NBA’de Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 118-104’lük skorla yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

NBA'de Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-104'lük skorla yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı.


NBA'de normal sezona 10 maç ile devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 118-104'lük skorla mağlup ederek üst üste 15. maçını kazandı. Milwaukee'de 33 sayı, 15 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Giannis Antetokounmpo, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Khris Middleton 18 sayı, 6 asistle oynarken, Jrue Holiday de 14 sayı, 8 asistle takımına katkı sağladı. Brooklyn'de ise Mikal Bridges'in 31, Spencer Dinwiddie'nin 26 ve Cameron Johnson'un da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Milwaukee Bucks 44. galibiyetine ulaşırken, Brooklyn Nets 27. yenilgisini yaşadı.



Jokicli Denver, Alperenli Houston'u devirdi


Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets, son sıradaki Houston Rockets'ı deplasmanda 133-112 yendi. Denver'da 14 sayı, 11 ribaund ve 10 asitle triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. Jokic, bu istatistikle NBA kariyerinin 100. triple-double performansına imza attı. Konuk ekipte Jamal Murray 32, Michael Porter Jr. da 17 sayıyla oynadı. Houston'da ise Jalen Green ve Tari Eason'un 17'şer sayılık performansları yeterli olmadı. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de 29 dakika 3 saniye süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 8 asist ve 2 ribaund üretti. Bu sonucun ardından Denver galibiyet sayısını 44'e çıkarırken, üst üste 10. maçını kaybeden Houston toplamda 48. mağlubiyetini aldı.


NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:


Atlanta Hawks: 116 - Washington Wizards: 119


Brooklyn Nets: 104 - Milwaukee Bucks: 118


Toronto Raptors: 104 - Chicago Bulls: 98


Memphis Grizzlies: 121 - Los Angeles Lakers: 109


Houston Rockets: 112 - Denver Nuggets: 133


Oklahoma City Thunder: 117 - Sacramento Kings: 123


Dallas Mavericks: 122 - Indiana Pacers: 124


Utah Jazz: 94 - San Antonio Spurs: 102


Golden State Warriors: 123 - Portland Trail Blazers: 105


Los Angeles Clippers: 101 - Minnesota Timberwolves: 108

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