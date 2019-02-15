Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları ve deniz tutkunları yarın Tuzla'da buluşacak. Hem karada hem denizde gerçekleştirilecek fuarda, 50 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları ve deniz tutkunları yarın Tuzla'da buluşacak. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16-25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuar, dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina'da gerçekleştirilecek. Ayrıca fuarda 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergileneceği bildirildi.

Teknelerin yüzde yüz yerli üretimi olduğunu ifade eden Organizasyon Fuar Satış Müdürü İlhan Turan, "Teknelerimiz yüzde yüz yerli üretimidir. Ağaçları özel olarak Afrika'dan getirtilmektedir. El işçiliği ile yapılır. Tuzla bölgesinde yapılan teknelerimizin fiyatları ise, 25 bin 250 bin euro arasında değişkenlik gösterir" dedi.

18 aylık kısa bir sürede tamamen Türk tersanesinde inşa edildi

Fuarın en pahallı yatı olan Serenity ile ilgili bilgi veren Gemi Kaptanı Osman Karakoç, "Teknemiz, 2017 yılında Tuzla'da inşa edildi. Tekne 18 aylık kısa bir sürede tamamen Türk tersanesinde inşa edildi. Malzemenin çoğu Türk yapımı, bazı elektronik uluslararası sistemler kullanabiliyoruz. 32 metre boyunda bir tekne, toplamda beş kabinimiz var; on tane misafir ağırlayabiliyoruz, yedi personel görev yapıyor. Yaklaşık 300 gross tonluk bir tekne 250 ton ağırlığa sahip, 3600 deniz mili menzile sahip okyanus geçebiliyor. Yaklaşık ederi 8 milyon euro (50 milyon TL)" açıklamalarında bulundu.

Tekne firması yetkilisi ve tasarımcısı Kerem Tuncer tekneleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Teknelerimiz 5.80'den başlayıp 18 metreye kadar çıkan bir linemiz var. Bunun içinde üretimlerimiz arasında bir şişme bot var. Teknelerin fiyatları yaklaşık 39 bin eurodan başlayıp 1 milyon euroya kadar çıkıyor; boyuna ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Üretim zamanlarımız yaklaşık minimum 2- 2,5 ayda, en büyük boyda yaklaşık 8-8,5 ay içerisinde teslim edebiliyoruz. Bütün üretimimiz kendi bünyemizde; kromcumuz, marangozumuz, fibercimiz .Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Bu 30 kişi ile senede 20 tane tekne üretebiliyoruz".