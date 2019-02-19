Mimar Mesut Üner Çatalca'ya projeleriyle geliyor

Çatalca'nın bir üniversite talebi olduğunu, bu konuda çalıştıklarını istihdam ve gelir kapısı oluşturacak çiçek satış noktaları tesis edeceklerini söyledi.

Seçim programı çerçevesinde Çatalca merkezde seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, öğretmen bir vatandaşın “Sizi hangi özellikler rakibinizden ayırıyor?” sorusuna “Tüm öğretmenlerimize saygı duyuyorum. Öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu vesile ile başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum. Ben mimarım, Şehircilik nasıl yapılır, kentsel dönüşüm nasıl olur, sokak ölçüleri ne kadar olur, kaldırım boyutları ne kadar olur bilirim. Bu benim işim, ben bu işin teknik adamıyım. Tam 20 yıl imar, şehircilik üzerine çalıştım. Beni diğerlerinden ayıran en büyük özellik budur. Diğer bir özelliğim ise sporun içinden gelmem, 21 yıl spor kulüplerinde aktif futbolcu ve yöneticilik yapmış olmam. Gençlerin spora katılımının önünü açmak için her türlü projeye hazırım” dedi.

Akıllı trafik ve sinyalizasyon sistemi kurulacak, vakıf üniversitesi açılacak

Başka bir vatandaşın “Projeleriniz nedir? sorusunu yanıtlayan Üner, “Akıllı trafik ve sinyalizasyon sistemi kuracağız. Atçılık, okçuluk ve doğa sporları akademisi açacağız. Bisiklet parkurları yapacağız. Cumhuriyet Meydanı inşa edeceğiz ve çevre düzenlemesini yapacağız. Çatalca Bilgi Evleri, Çatalca İyilik Merkezi, Çatalca Kapalı Spor Salonu ile Çatalca Kent Araştırmaları Merkezi, Çatalca Kültür Sanat Merkezi projelerimiz var. Çatalca'nın bir üniversite talebi var. Çatalca Vakıf Üniversitesi projemiz var. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesi buraya taşınabilir. Biz tarım ilçesiyiz, İstanbul Üniversitesi Çatalca'ya gelebilir. Bizim buralarda hayvancılık yapılıyor, Veterinerlik Fakültesi buraya gelebilir. Ayrıca istihdam ve gelir kapısı olacak çiçek satış noktaları oluşturacağız” şeklinde yanıt verdi.