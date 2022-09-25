Üsküdar'ın tarihi ve mimari dokularına uygun şekilde inşa edilen Mimar Sinan Çarşısı, Ekin Uzunlar konseriyle açıldı. Açılışa gelen binlerce vatandaş konserde doyasıya eğlendi.

Üsküdar'da mimari dokular dikkate alınarak yapımı tamamlanan Mimar Sinan Çarşısı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı açılışla hizmete sunuldu. 4 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan ve 102 ticari bağımsız bölümden oluşan çarşının açılışında Ekin Uzunlar sahne aldı. Vatandaşlar, Ekin Uzunlar konseriyle doyasıya eğlendi. Konser öncesi konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çarşının alt kısmına da Antikacılar Çarşısı'nın getirileceğini belirtti. Geçmişin izlerini taşıyan Mimar Sinan Çarşısı ise büyük beğeni topladı.

“Üsküdar artık meydanlarıyla bilinen bir yer haline geldi”

Mimar Sinan Çarşı'sı açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdarımız, Mimar Sinan Çarşısı ve meydanıyla birlikte bambaşka bir çehreye dönüştü. Bu çarşı ve meydanları sadece fiziki bir yapı olarak görmemek lazım. Burada tarih, kültür ve sanat var. Üsküdar'ın tarihi yapısına uygun bir yapı ortaya çıktı. Üsküdar'ımıza çok yakıştı. Üsküdar artık meydanlarıyla bilinen bir yer haline geldi. Bu çarşının altına Antikacılar Çarşısı'nı getiriyoruz. Üsküdar zaten bir cazibe merkeziydi, daha da ilgi çekici bir yer haline geldi. Hemen yanı başımızdaki Gastronomi Sokağı ile beraber burası bir kültür havzası haline geldi. Hayırlı olsun” dedi.

“Çok eğleniyoruz”

Açılışa katılarak konserde eğlenen vatandaşlardan Hatice Laleli, “Başkanımız sağ olsun bizim için buraları yaptırdı. Yanında bir de konserimiz de var. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.