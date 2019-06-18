Mimarlık kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen ‘Mimarlık Yıllığı'Sergisi HOM Design Center'da açıldı.

‘Mimarlık Yıllığı' sergisi bu yıl Tasarım ve dekorasyon dünyasının yeni merkezi HOM Design Center'da sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Arkitera Mimarlık Merkezi işbirliğiyle 17 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen sergide, son bir yılda Türkiye'de üretilen 70'e yakın proje, tasarım ve dekorasyon meraklılarının beğenisine sunuluyor. Sergi kapsamında bu yıl ilk kez, seçilen 6 proje özel bir panelde derinlemesine tartışılıyor.

HOM Design Center, “Mimarlık Yıllığı” sergisine ev sahipliği yapan HOM Design Center Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan, ev sahipliğini üstlendiği tasarım, mimarlık ve sanat etkinlikleriyle aynı zamanda bir buluşma merkezidir. Arkitera Mimarlık Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, seçici kurul üyeleri Melike Altınışık, Haydar Karabey, Nilüfer Kozikoğlu, Arzu Nuhoğlu ve Mustafa Toner tarafından belirlenen, yerli ve yabancı tasarımcıların hayata geçirdikleri 70'e yakın projeyi bir araya getiriyor. HOM Design Center'ın tüm katlarına yayılan sergi, son bir yılda Türkiye'de inşa edilen nitelikli yapılar üzerinden yapılı çevreyi tartışmaya açmayı ve belgelemeyi hedefliyor. Mimari, iç mimari, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarındaki üretimleri bir araya getiren sergide, ticaret, eğitim, konut ve kültür projeleri öne çıkıyor. Sergi kapsamında bu yıl ilk kez, seçilen 6 proje, özel bir panelde değerlendiriliyor.