İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Min-Jae Kim, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıkarken, ilk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.


Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.