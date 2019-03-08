Mine Gülcü Aşiyan'ın ‘Kadınlar Sokakta' adlı kitabı çıktı

Yazar Mine Gülcü Aşiyan'ın tarihteki öncü kadınların hikayelerini derlediği kitabı Kadınlar Sokakta raflardaki yerini aldı.

Son yüz elli yılda gerçekleşen her tarihsel olayda ivme kazanarak kitleselleşen ve artık toplumsal olayların yönünü belirleyebilecek kadar büyüyen kadın hakları mücadelesinin öncüleri, dünyanın bambaşka yerlerinde benzer baskılara ve zulme direnen kadınlardı. Mine Gülcü Aşiyan'ın toplumsal statüdeki rolü ne olursa olsun mücadeleleri kentleri, ülkeleri, kıtaları aşan bu kadınların hikayelerini anlattığı kitabı Kadınlar Sokakta Karakarga Yayınları'ndan çıktı.