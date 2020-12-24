Minibüs emniyet şeridinde arıza yapan hafriyat kamyonuna çarptı: 3 yaralı

Kazada minibüs şoförü araç içerisinde sıkışırken minibüste bulunan 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Okmeydanı TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 LOR 122 plakalı minibüs şoförü Nedim Bıyık yol üzerinde seyir halindeyken emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran 34 VA 9946 plakalı hafriyat kamyonunu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs şoförü araçta sıkışırken hafif şekilde yaralanan 2 yolcu kendileri imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan minibüs şoförü araçtan çıkartıldı. Yaralı 2 yolcu ve sıkışan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik sıkışıklığı polis ekiplerinin yolu açmasıyla trafik normale döndü.