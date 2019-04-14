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Minibüs kaldırma park edince vatandaşlar zor anlar yaşadı

Fatih’te kaldırma park eden bir minibüs engelli vatandaşlara ve yayalara zor anlar yaşattı.

Fatih'te kaldırma park eden bir minibüs engelli vatandaşlara ve yayalara zor anlar yaşattı. Seyir halinde olan araçların yanından yürümek zorunda kalan vatandaşlar tehlikeyle burun buruna geldi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma park eden 16 LJ 630 plakalı bir minibüs engelli vatandaşlara ve yayalara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar kaldırımı kullanamayınca yol kenarından yürümek zorunda kaldı. Seyir halinde olan araçların yanından yürümek zorunda kalan vatandaşlar tehlikeyle burun buruna geldi. Engelli vatandaşların ve yayaların zor anları kameralara yansıdı.

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