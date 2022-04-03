Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, “Yavaş” diyen yolcuları küfür ederek kovdu

Esenyurt'ta kazada aracı hasar gören minibüs şoförü diğer aracın sürücüsüne tepki gösterince aralarında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavganın ardından öfkesine hakim olamayan minibüs şoförü, yolculara aldırmadan araç sürücüsünü kovalamaya başladı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine küfür eden ve kapıları açarak yolcuları kovan minibüs şoförünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre, bulvar üzerinde ilerleyen bir araç minibüse çarptı. Aracında maddi hasar oluşan minibüs şoförü, duruma sinirlenerek araç sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma dakikalar sonrasında tekmeli, yumruklu kavgaya dönerken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Güçlükle aracına bindirilen minibüs şoförü, araç sürücüsünün hızla ilerlemesine kızarak minibüsle kovalamaya başladı. Son sürat giden minibüsün içindeki yolcular, şoförden yavaş gitmesini isteyerek tepki gösterdi. Yolculara küfür eden şoför, kapıyı açarak yolcuları kovdu. Yaşanan o tartışma anları ise minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.