Minibüs şoförü taciz etti, 2 kişi de videoya çekip parasını gasp etti

Bağcılar'daki bir akaryakıt istasyonunda bir minibüs şoförü 16 yaşındaki genci taciz etti. 2 kişi ise o anları videoya çekip, gencin parasını gasp etti. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Kemalpaşa yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü A.B. (48), 16 yaşındaki S.Y.'yi taciz etti. O anları videoya çeken S.Ç. (19) ve B.Ö. (23), S.Y.'nin 2 bin 600 TL'sini alarak olay yerinden uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerde A.B. ve S.Y.'nin sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve olay günü buluştuklarında olayın gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli A.B., S.Ç. ve B.Ö. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan A.B. hakkında cinsel taciz suçundan, S.Ç. ve B.Ö. hakkında ise yağma suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.