Minibüsçü Mustafa Yağcı'nın cinayetine ilişkin ilk duruşma görüldü

Minibüsçü Mustafa Yağcı'nın trafikte tartıştığı iki kardeş tarafından öldürüldüğü iddia edilen olaya ilişkin ilk duruşma görüldü.

Bağcılar-Bakırköy arası sefer yapan minibüsçülerden Mehmet Yalçın (30) ve kardeşi Sebahattin Yalçın'ın (25) trafikte çıkan tartışma sonucu Mustafa Yağcı'yı (23) öldürdüğü iddia edilen olaya ilişkin ilk duruşma görüldü.

İddialara göre, Mustafa Yağcı Bağcılar'da 14 Haziran tarihinde trafikte tartıştığı minibüs şoförü iki kardeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından cinayete ilişkin iki kardeş Mehmet ve Sebahattin Yalçın tutuklandı ve haklarında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık kardeşler Mehmet ve Sebahattin Yalçın ile taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında savunma yapan tutuklu sanık Sebahattin Yalçın olaya ilişkin ifadesinde, "Bağcılar-Bakırköy hattında ağabeyim ile birlikte minibüsçülük yaparız. Olay günü Haznedar bölgesine geldiğimizde başka bir minibüs solumuza hızlıca manevra yaptı. Bizi sollayıp geçti. Geçerken de direksiyonu aracımızın önüne kırdı. Minibüs şoförünü daha önce tanımıyordum. Yolumuza devam ettik. Öndeki minibüs agresif ve hızlı araç kullanıyordu. Bir ara önümüzde çapraz şekilde durdu. Ağabeyim manevra yapıp minibüsü geçti. Biraz ileride yolcu almak için durunca minibüs şoförü iyice arkamıza yanaştı. Kornaya bastı, sinkaflı sözler söyleyip aracından indi ve bizim dolmuşa doğru yanaştı. ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz', ‘ne biçim araç kullanıyorsunuz' dedikten sonra ağabeyimin araçtan indirmeye çalıştı. Ağabeyim şahsı yatıştırmak istedi, araçtan indi. Şahıs ağabeyimi yakasından tutup hırpalamaya çalıştı. Ben de indim. Tarafları yatıştırdım. Esnaflar araya girdi. İtekleşme tartaklama maktul ile ağabeyim arasında yaşandı. Şahsı itmek suretiyle aracına bindirdim” dedi.

"Maktul sizi doğrayacağım dedi”

Maktul Mustafa Yağcı'nın aracına bindirilmeye çalışılırken tehditler savurduğunu söyleyen tutuklu sanık Sebahattin Yalçın, şunları söyledi:

"Maktul, 'Sizi buradan geçirmeyeceğim sizi doğrayacağım' dedi. Parseller mevkine geldiğimizde karşılaşmamak için ara sokaklardan geçmek istedik. Güzergah değiştirdik. Sola dönüş yapacağımız esnada siyah bir araç önümüzü kesti. Geri manevra yapmaya çalıştık. Arkada araçlar olduğu için çıkamadık. Ölen aşağıya indi siyah araçtakiler bizi işaret etti ağabeyim ‘sen inme ben olayı yatıştıracağım' dedi ve araçtan indi, elinde bıçak görmedim amacı konuşup olayı yatıştırmaktı. Bu kez ölen küfürler savurarak elindeki pala ile bizim olduğumuz tarafa doğru koşmaya başladı ağabeyim tekme attı münakaşa yaşandı. Ağabeyim yere düşünce diğer şahısları da sopayla görünce bende aşağıya indim bu kez ölen palayı kafama indirdi. Kolumu kaldırınca kolum kesildi. Bende bıçak vardı ama bıçağı açmadım. Etraftan yardım istedim. Kolumun derdine düşmüştüm. Gözlerim kararmıştı ölene vurmadım, herkesten yardım istemeye çalıştım, şoka girdim. Ölene palayı gelen siyahlı araçtaki şahıs verdi. Ağabeyimin yaralanması kolumun kesilmesinden sonra oldu. Kolumun koptuğunu düşündüm. O esnada şahsın yerdeki ağabeyime doğru pala ile kafasına vurmaya çalıştığını gördüm. 3-4 defa pala ile başına vurdu. Ağabeyimin ‘yapma bizi öldüreceksiniz' şeklinde sözlerini duydum. Ağabeyim elleriyle şahsın darbelerinden savunmaya çalıştı. Ölenin nasıl yaralandığını görmedim. Olaydan sonra bizi yaralı vaziyette bırakıp gittiler."

Olaya ilişkin diğer sanık Mehmet Yalçın ise kendini korumak için bıçağı kullandığını vurgulayarak, ”Olay günü kardeşimden aracı devir aldım. Bir ara arkamızdaki minibüs sert bir şekilde bizim aracı solladı. Agresifti sıkıştırdı. Ben de kornaya bastım. Bir müddet ilerledikten sonra arkama yanaşıp durdu. Şahıs aracından inip yanımıza geldi. Camı indirdim. Şahıs ‘hayırdır lan neden kornaya basıyorsun' dedi. Birbirimizin yakasından tuttuk. ‘Beni tanımıyor musun parsellerin çocuğuyum' şeklinde sözler söyledi. Kardeşim indi. Münakaşaya başlayınca çevredeki esnaflarla birlikte bizi ayırdı. Bu kez şahıs ‘seni parsellerden geçirmeyeceğim göreceksin' dedi. Tekrar minibüse bindim, tam gaz ilerledim. Amacım bir an evvel parsel bölgesini atlatmaktı. Solu sivil bir araç, sağı da maktul aracıyla kapattı. Sivil araçtan döner bıçaklı, sopalı, palalı kişiler indi. Ölen hızlıca indi sivil araçtaki kişiden palayı aldı. Kardeşime ‘inme konuşacağım' dedim. İndim beni çembere aldılar. Şahıs küfür ederek pala ile üzerime doğru geldi. Bana salladı. Elimde bıçak vardı ama avucumun içinde saklıyordum. Önce tekme attı. Tekmenin etkisiyle yere düştüm. Kardeşim indi. Yapmayın derken bu kez ölen palayı kardeşime savurdu, kolunu kesti. O esnada yerdeydim. Kafama 3-4 kez palayla vurdu. Kargaşa esnasında kardeşimin sesini duydum. ‘Kolum koptu ölüyorum' diye bağırdı. Benim de başımdan kanlar akıyordu” ifadelerini kullandı.

“Çembere aldılar bizi öldüreceklerdi”

Kardeşiyle birlikte çembere alındığını ve öldürüleceğini düşündüğünü ifade eden sanık Mehmet Yalçın, “Bizi öldüreceklerdi. Yanındaki şahsılar bizdeki kanı görünce duraksayıp korktu. Ölen tekme atıp pala ile vururken kendimi korumak için bıçağı sallamaya başladım. Amacım palayı düşürebilmekti. Ölen durmadan palayla bana vuruyordu. Palayı yere atınca alıp kardeşimin yanına gittim. Kolunu sadece derisi tutuyordu. Şok halindeydik. Bizi öldüler diye bırakıp gittiler. Bıçağı savururken isabet ettirip ettiremediğimi de hatırlamıyorum. Maktul da kalkıp gitti. Öldürme kastım yoktur. Amacım kardeşimi ve kendimi korumaktır” dedi.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti Mehmet ve Sebahattin Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.