Minibüsçülerin ‘güzergah' tartışmasında hattın yolu değiştirildi, 17 minibüs bağlandı

C-75 hattının sahibi olan minibüsçüler, Ümraniye'de hat güzergahlarının kesişmesi nedeniyle C-65 minibüs hattını ‘yolcularımızı alıyor, gelirlerimiz azalıyor' diyerek İBB'ye şikayet etti. Şikayet üzerine UKOME kararıyla C-65 hattında çalışan 17 minibüs bağlandı ve hattın güzergahı değiştirildi. Sabah saatlerinde Ataşehir'de işe ve okula gitmek için araç bekleyen vatandaşlar, minibüslerin daha seyrek ve dolu gelmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Minibüsleri bağlanan minibüsçüler ise Ataşehir'de yaptıkları açıklamada mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

C-75 M. Kemal - Örnek Mahallesi hattı sahipleri, Ümraniye'de güzergahları 450 metre mesafe boyunca kesişen C-65 Örnek Mahallesi - Kadıköy - M.Kemal hattındaki minibüsçüleri iddiaya göre “Yolcularımızı alıyor, gelirlerimiz azalıyor” gerekçesiyle İBB'ye şikayet etti. Şikâyet üzerine taraflar birbirinden davacı oldu. Sürecin devamında iddiaya göre UKOME kararıyla C-65 Örnek Mahallesi - Kadıköy hattında çalışan 17 minibüs bağlanarak hattın güzergahı değiştirildi.

Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesinde sabah saatlerinde işe veya okula gitmek için bekleyen vatandaşlar minibüslerin daha seyrek ve dolu gelmesi nedeniyle uzun süre araç bekledi. Minibüs bekleyen vatandaşlar sokakta yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinde yolcu almak için yol kenarına yanaşan minibüsçü ile hat güzergahları değiştirilen diğer minibüsçüler arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Hattın güzergahı değiştirilen minibüsçülerden Şafak Hamza, “Bu güzergah üzerinde iki hat çalışıyor. Biri Mustafa Kemal - Göztepe - SSK hastanesi, diğeri de Örnek Mahalle - Kadıköy hatları. Bu Örnek Mahalle - Kadıköy hattı talebi üzerine Ümraniye pazarın başına kadar UKOME kararıyla uzatıldı. Mustafa Kemal hattı paraları, gelirleri azalıyor diye şikayetçi oldular. Bunlar hattı UKOME kararıyla ya da artık nasıl yaptılarsa iptal ettirdiler. İki kere müdahale ettiler. Mahkemeye gitti, mahkeme de UKOME'nn kararını iptal etti. Yani UKOME'yi mahkeme kararıyla iptal ettirdiler. Belediye, araba başı hesap ediyor günlük kaç yolcu taşıyor diye. 980 yolcu taşıyor bir araba. Bunu daha fazla nasıl artırırız diye düşündüler, hattın çıkarma hattını 400 metrelik mesafede aynı güzergahta geçiş yaptıkları için böyle kanun maddesi uydurdular. UKOME buradaki yaklaşık 20 arabayı bağlattı. Buradan başka yere gidin orada da aynı kalabalık var. Şu an 10 araba çalışıyor. Bunları da bugün bağlayacaklar” dedi.

Ahmet Arat adlı vatandaş, “Şu rezilliğe bakın. Ümraniye'ye bakın bir sürü araba var orada. Bunu bile bile yapıyorlar. İnsanlara zulüm ediyorlar. İnsanlar da burada kavga münakaşa ediyor. En az yarım saattir buradayım. Burada bir kişi ya biniyor ya binemiyor” dedi.

Minibüse binemediği için staja geç kaldığını belirten Sudem Kızıldağ adlı öğrenci, “06.50'den beri buradayım. 12'nci sınıf öğrencisiyim. Staja geç kaldım. Minibüs gelmediği zamlarda bile burada bekleme oluyor. Hep geç kalıyorum. Her öğrenci geç kalıyor” dedi.