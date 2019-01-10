Minibüste başörtülü genç kıza saldırı davasında karar

Maltepe'de bindiği minibüste başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, “hakaret” ve “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarından 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi.

Maltepe'de minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin sanık Ayhan Almıla Kursar'ın 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da salonda hazır bulundu.

“Başörtüsünü çekti”

Duruşmada minibüs şoförü tanık olarak dinlendi. Tanık beyanında, “Olay tarihinde Kadıköy Pendik hattında minibüs şoförlüğü yapıyordum. Pendik istikametine doğru minibüs caddesinde seyir halindeyken arkamda oturan müşteki yanında daha sonradan fizik hocası olduğunu öğrendiğim bir kişiyle sohbet ediyordu. Hatırladığım kadarıyla fizik bölümünü okuyacağını söylüyordu. Sanık da onun arkasında oturuyordu. Fizikle ilgili hususu duyunca birden, ‘Atatürk sağ olsaydı siz başörtüyle okuyamazdınız' dedi. Bunun üzerine mağdure şaşkındı, arkasını döndüğünde sanığın agresif tavırları devam ediyordu. Başörtüsüne sarılmış ve başörtüsünü çekmişti, mağdurenin başı açık kalmıştı. Biz yatıştırmaya çalıştık ancak fazla müdahale edemedik. Daha sonra karakolun önünde durdum ve müracaat etmeleri için aşağı inmelerini söyledim” dedi.

“Pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum”

Tanığın beyanına yönelik söz alan sanık, “Şoför bey doğru söylüyor herhalde. Ben olay anını tam hatırlamıyorum. Arkadaş küfür ederek üzerime yürüdü ben de başörtüsünü açtım. Sadece bağırdığımı hatırlıyorum” dedi. Sanık son sözünde, “Ben psikolojik tedavi görüyorum. Pişmanım, olay günü ne yaptığımı bilmiyorum” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Ayhan Almıla Kursar'ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından beraatine karar verdi.

Sanık hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın “hakaret” suçundan da 3 bin 880 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, bu cezaları erteledi.

Duruşma öncesi KADEM'den açıklama

Duruşma öncesinde adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına açıklama yapan avukat Canan Sarı, “Lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, tercih ettiği kıyafetinden dolayı bindiği minibüste bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Hayata dair bakış açısı ve fikirleri yeni yeni olgunlaşan genç bir bireyin psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiği bir eyleme maruz kalmasını derin bir üzüntüyle karşıladık” dedi.

“Hür iradesiyle karar verdiği bireysel seçimlerinden dolayı şiddete maruz kalan kişilere karşı uygulanan bu tahammülsüzlük hali, toplumumuzun huzur ortamını zedelemesi açısından da oldukça tehlikelidir” diyen Sarı, “Kültürel zemininde birlikte yaşama duyguları oldukça gelişmiş olan topraklarımızda hoşgörü ortamından bizi uzaklaştıracak bu olaylara karşı dikkatli olmamız gerektiğini savunuyoruz. Tek tip görüntü ve düşünceye sahip bireylerin bulunduğu toplulukların, farklı olanı kabul edip benimsemedikçe toplum olamayacağı gerçeğini kabul etmenin ilerleme açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.