Minibüste tehlikeli yolculuk kamerada

Güngören'de ağzına kadar dolu olan minibüsü kapıları açık olarak süren şoför, ölüme davetiye çıkardı. Yolcuların minibüsün kapısından sarktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güngören'den Merter istikametine kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs,görenleri şaşkına çevirdi. Akan trafikte kapıdan sarkan yolcularla ilerleyen minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Hıncahınç dolu minibüste dışarı sarkan yolcuların da tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmesi hayrete düşürdü. Minibüsteki tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.