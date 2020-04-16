Minik Adımlar 23 Nisan'ın 100. yılı için koşacak

Çocuklar, bu yıl 23 Nisan'da okullarında ya da meydanlarda olamasa da ulusal egemenliğe duydukları sevgiyi özel etkinliklerle evlerinde dile getiriyor. 23 Nisan'ın 100. yılını kutlamak için harekete geçen Eker, çocukların evlerinden katılabileceği 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Eker, içinde bulunduğumuz korona virüs salgını nedeniyle bu özel günde çocuklar için bir proje geliştirdi. Eker'in düzenlediği 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na çocuklar evlerinden görüntülü arama ile katılabilecek. 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu, katılımcıların ayrı evlerden canlı bağlanarak yarıştığı ve diğer evlerden izlenebilen ilk koşu etkinliği olacak.

Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara moral vermek, sporun birleştirici gücünü sergilemek isteyen Eker'in düzenleyeceği koşuya Türkiye'nin 81 ilinden 6 ve 12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Kayıt yaptıran ilk 100 katılımcı canlı yayında yarışacak

100 metrelik bir koşu etkinliği olan 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na katılmak isteyen minik sporseverlerin öncelikle kayıt olması gerekiyor. Kayıtlar internet üzerinden yapılabiliyor. Yarışmacılar kayıt olduktan sonra göğüs numaralarını yine internet üzerinden indirebiliyor.

Kayıt yaptıran ilk 100 katılımcı, koşunun Eker'in Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek canlı yayınına katılabilecek. Sonraki katılımcılar da canlı yayını takip ederek yine koşuda yerini alabilecek. Canlı yayında ayrıca minik yarışmacılarla röportajlar da yapılacak.