Minik Aybuke şofben gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Kızının hayatını kaybettiğini polis ekiplerine ihbar eden anne ise zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, annesi Selin Bayır ile yaşayan 6 yaşındaki Aybuke Buğlem Bayır şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Uyandığında kızının hareketsiz yattığını gören anne Selin Bayır, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 yaşındaki Aybuke Buğlem Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra annenin durumunun da kötü olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, anne Selin Bayır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayı haberini alarak adrese gelen aile yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı eve gelerek olay yeri inceleme çalışması başlattı. Olay yeri ekiplerinin talebi üzerine İGDAŞ ekipleri olası gaz zehirlenmesi ihtimaline karşı evde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından Aybuke Buğlem Bayır'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.