Minik dostlarımız açıkta kalmasın dediler, ağaçlara kuş evleri astılar

Bayrampaşa'da kış soğuklarının bastırmasıyla beraber sokakta kalan hayvanlara destek vermek için oluşturulan ‘Minik Dostlarımız Açıkta Kalmasın' kampanyası kapsamında ağaçlara kuş evleri asıldı.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İnsani Yardım Vakfı(İHH) Bayrampaşa Temsilciliği işbirliğinde kışın sokakta kalan hayvanlara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Minik Dostlarımız Açıkta Kalmasın' isimli bir kampanya düzenlendi. Bayrampaşa Genç İHH Hanım Komisyonu Başkanı Balanur Aslan tarafından Bayrampaşa'da bulunan her ağaca bir kuş evi asma fikriyle ortaya çıkan kampanyada ilk olarak Bayrampaşa İsmetpaşa Parkı'nda bulunan ağaçlara kuş evleri asıldı. Kampanyanın açılış programına Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tayfun Nasuh Beyoğlu, Bayrampaşa İHH İlçe Temsilcisi Nida Kır Ömeroğlu ve çok sayıda hayvansever katıldı.

“Bu soğuklarda kuşlar sıcak bir yuva bulsunlar istedik”

Bu projenin sadece kuşlarla sınırlı kalmayacağını söyleyen Bayrampaşa İHH İlçe Temsilcisi Nida Kır Ömeroğlu, “Bayrampaşa İHH temsilciliğimizin ‘Minik Dostlarımız Aç Kalmasın' projesi özellikle son zamanlarda Türkiye'de hayvanlara karşı istemediğimiz vahşet görüntülerinden dolayı halkımız bir teyakkuzda. Bizde genç kardeşlerimiz ile beraber İHH Hanımlar Komisyonumuzla yaptığımız istişarelerde ‘Gerek kuşlarımız gerek kedi, köpek yani dışarıda kalan minik dostlarımız için neler yapabiliriz?' diyerek böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Öncelikle kuş evleri yapalım dedik. Bu soğuklarda kuşlar sıcak bir yuva bulsunlar istedik. Ayrıca bunun peşinden de hem kediler hem de köpekler için mama gibi projelerle devam edeceğiz “ dedi.

Bayrampaşa İHH Hanım Komisyonu Başkanı Balanur Aslan ise Bayrampaşa'daki kuşları aç ve açıkta bırakmamak için toplandıklarını söyleyerek “ Bayrampaşa Genç İHH olarak soğuk kış aylarında Bayrampaşa'daki kuşlarımızı açta, açıkta, soğukta bırakmamak için toplandık. Bayrampaşa Genç İHH dünyanın dört bir yanında olan kardeşlerimize yardım etmeyi amaçlayan ve çeşitli sosyal aktiviteler yürüten bir platform. Bu mecrada ortaokullu, liseli gönüllülerimiz mevcut. Bu gönüllülerimiz ile birlikte bu seferde hayvanlarımız için bir şeyler yapmak istedik. Kuş evlerimizin siparişini vererek, gönüllülerimiz ile birlikte önce onları boyadık. Burada da bunları parklara dağıtmak için toplandık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Projemizin ilk basamağı kuşlar oldu. Artarak devam edecek inşallah“ dedi.