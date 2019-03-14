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Minik eller plastik atıkları sanata dönüştürdü

Yaşları 10 ila 12 arasında değişen bir grup çevreci çocuk, denizden topladıkları atıklarla ortaya çıkardıkları eserleri sergileyecek.



SosyalBen Akademi'nin hayata geçirdiği ‘Oltada Sanat Var' projesi ile çevreci çocuklar (10-12 yaş aralığı), ilk sergilerini Akmerkez'de açıyor. SosyalBen Akademi'nin desteklediği lise öğrencilerinden Lara Arditi'nin ‘Oltada sanat var' Projesi ile önce deniz kirliliği hakkında bilinçlendirilen çocuklar ardından denizlerden ve sahillerden topladıkları plastik atıkları sanat eserine dönüştürdü. Topladıkları yaklaşık 80 kg çöpü atölyelerinde boyayıp süsleyerek hazırlayan ‘Oltada Sanat Var' projesi gönüllü elçileri, 25'i aşkın eser üretti.



Sahilleri korumakla yetinmeyen minik eller geri dönüşümle kazandırdıkları eserlerini 16 Mart Cumartesi günü Akmerkez alt katta bulunan etkinlik alanında sergileyecek.

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