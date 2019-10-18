İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik eller yardım için boyayacak

Akasya ve Toplum Gönüllüleri Vakfı, gerçekleştirdikleri iş birliği ile resim atölyesi düzenliyor.

Tüm minik misafirlerin katılımına açık olan etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.



Toplumsal sorunlara fayda sağlamak için çalışan gençlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Akasya ile sürpriz bir proje geliştiriyor. Proje kapsamında tüm çocukların katılımına açık olarak resim atölyesi düzenlenecek. Akasya'da 19 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında her hafta sonu gerçekleşecek atölyede her yaştan çocuk gönüllerince resim yapabilecek ve onlara ebeveynleri de eşlik edecek.


Katılımcı çocukların çizdiği resimler gelecek dönemde özel bir proje için de değerlendirileceği belirtilirken, tüm misafirler etkinlik alanı ve Akasya içerisindeki bağış noktalarından TOG'a destek de verebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.