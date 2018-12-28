Minik elleriyle minik gönülleri ısıttılar

“İyilik Elçileri” projesi başlatan öğrenciler “İyilik Yap İzi Kalsın-Yürekten Bir Dua” sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.

Proje kapsamında, kimi minik elleriyle kendi hazırladığı kimi de satın aldığı bere, atkı ve kitapları, Adıyaman Gölbaşı Çatalağaç köyü ile Erzurum Karayazı Değirmenkaya İlkokulunda okuyan öğrenci kardeşlerine yolladı. Soğuk kış günlerinde, o okullarda okuyan kardeşlerinin üşümemesi için böyle bir kampanya başlattıklarını söyleyen öğrenciler, yardımların gönderilmesi öncesi okullarında bir de tören düzenledi.

Törene, öğrencilere her fırsatta destek veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Okul Müdürü İhsan Saklan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Engelli öğrencinin mutluluk gözyaşları

Tören öncesi, 4. sınıfta okuyan 10 yaşındaki engelli öğrenci Dilara Çelik, evlerinin önüne engelli park alanı yaptıran Başkan Aydın'a teşekkür etti. Aydın da, mutluluk gözyaşları döken Çelik'i öperek teselli etti.

“Merhamet duygusunu, paylaşma bilincini kazandıracak bir proje”

Başkan Aydın törende, çocuklara eğitim verirken sadece kitaplarla, defterlerle birtakım bilgiler aktarılmasının yeterli olmadığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler eğitimi tamamlar. Burada belediyemizin de katkıda olduğu güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların yanında “İyilik Elçileri” isminde eğitim alanında çok ciddi katkı sağlayacak özel bir proje gerçekleştirilmiş. Bu projenin, öncelikle merhamet duygusunu, paylaşmayı, beraber iş yapma refleksini kazanmayı sağlayan bir eğitim olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bunlar kitaplarla değil yaşanarak öğrenilen şeyler. Bu proje çocuklarımıza bunu kazandırıyor. Onların küçük dünyalarında çok büyük etkiler sağlıyor."

Tören sonunda Okul Müdürü Saklan, Başkan Aydın'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Öğütçü'ye desteklerinden dolayı çiçek takdim etti. Ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.