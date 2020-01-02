İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Kartallılar sağlık taramasında

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubundan minikler, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile sağlık taramasından geçti.


Kartal Begüm Yavuz Kreşi'nde düzenlenen sağlık taramasına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve İmam Aydın'ın yanı sıra, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, kreş öğretmenleri ve minik öğrenciler katıldı.


Sağlık taramasından önce Kartal Belediyesi Kreş Müdür Nazlı Enif Dipşar ve Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kreşli çocuklara sağlık taramasının önemi ve sağlık taraması sırasında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi.


Sağlık taramasında ise çocuklara kansızlık testi yapıldı. Test kapsamında çocukların parmaklarından kan alınarak, test cihazında kan değerlerine bakıldı. Testleri tamamlanan öğrencilere, Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kalem hediye edildi. Sağlık taramaları, Kartal Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden diğer 14 kreşte de rutin olarak devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.