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Minik kıza çarpan otomobil kızı metrelerce sürükledi

Esenyurt’ta 7 yaşındaki küçük kıza çarparak ağır yaralayan araç sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı.

Esenyurt'ta 7 yaşındaki küçük kıza çarparak ağır yaralayan araç sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede hızla seyreden bir otomobil bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki minik Zeynep'e çarptı. Olay sonrası araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçla kaçarken yoldan geçen başka bir araç ile Zeynep hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken kısa süre sonra araç sürücüsüyle yanındaki şahıs gözaltına alındı. 7 yaşındaki kız çocuğu ise önce Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine ardından da başka bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızı ağır yaralayan araç sürücüsü M.D.'nin kullandığı aracın ise kiralık olduğu bilgisine ulaşıldı.



Yaşanan olay anı güvenlik kamerasında


Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zeynep'in karşıya geçerken hızla gelen aracın çarpıp sürüklemesi ve sonrasından aracın kaçması yer alıyor.

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